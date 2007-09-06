На рынке микроплатежей с 12 ноября вступят в силу поправки к закону «О банках и банковской деятельности», которые обяжут владельцев терминалов и платежных систем заключать прямые договоры с банками в связи с запретом применения субагентских схем ведения бизнеса. По прогнозам, комиссии микроплатежей станут на 10-15% дороже, поскольку к цепочке посредников добавятся банки. Нововведения значительно сузят круг предоставляемых услуг и сократят количество сенсорных автоматов: мелкие игроки покинут рынок.

За что боролись

Государство шесть лет не замечало рынка микроплатежей. Возиться с мелочовкой (операциями объемом меньше 100 руб.) поначалу казалось неинтересно. Центробанк был увлечен азартной игрой по отзыву банковских лицензий. Сержанты милиции, неравнодушные к живым торговцам, автоматы самообслуживания обходили стороной. Не сумели подмять под себя этот рынок и налоговики, поскольку рабочее место в точке установки терминала не создается, а значит, терминал не регистрируется в налоговом органе. Бесхозный рынок микроплатежей, как и всякое здоровое дитя нарождающегося капитализма, ежегодно прибавлял в объемах на радость владельцам платежных терминалов и электронных платежных сетей.

Отношение к этому рынку стало меняться, когда его ежегодный оборот приблизился к 200 млрд руб. По данным компании BusinessVision, объем рынка электронных платежных систем в минувшем году составил $9,1 млрд, при этом на пять крупнейших игроков (CyberPlat, ОСМП, WebMoney, E-port, «Элекснет») приходится 85% рынка, или $7,7 млрд. По оценке гендиректора Объединенных систем моментальных платежей (ОСМП) Владимира Лопатина, количество терминалов выросло с 23 тыс. в 2005 году до 66,5 тыс. в 2007 году, количество трансакций — с 1 млн в сутки в 2004 году до 10,5 млн в сутки в 2007?м, каждую секунду на счета зачисляется 9722 руб.

Людям надоели бесконечные очереди в банках, они оценили круглосуточную доступность, удобство и простоту платежных терминалов. Сегодня платежные терминалы предоставляют около 300 наименований сервисов, и список услуг постоянно растет. Через терминалы можно оплатить не только пользование мобильной связью, но и интернетом, коммерческим телевидением, коммунальные услуги, штрафы, приобрести билеты в кино и на поезд и даже внести платежи по кредитам. Сетью платежных терминалов постоянно пользуются две трети населения России. Один платеж экономит 20-30 минут. Дневная выручка аппарата составляет в среднем 12-15 тыс. руб. Как считают эксперты, спрос на моментальные услуги опережает рост самого рынка. И все было бы хорошо, да только большая часть терминалов принадлежала индивидуальным предпринимателям и малым сетям, которые извлекали доход по субагентским схемам, не имея прямых договоров с банками.

В августе прошлого года в споре между сторонниками и противниками применения агентских схем законодатели поставили точку: были приняты поправки к закону «О банках и банковской деятельности», запретившие системам мгновенной оплаты принимать платежи без договоров с банками.

Таким образом, платежи через терминалы еще в прошлом году были причислены к банковским операциям, которые могут осуществляться только по лицензии ЦБ. Но, как всегда, у любого решения в России есть две версии — одна для народа (надо бороться с отмыванием средств и финансированием террористов) а вторая для служебного пользования.

Как признались некоторые участники рынка на условиях анонимности, банковское лобби просто-напросто затеяло передел рынка микроплатежей. Банки проморгали перспективный и динамично развивающийся сегмент розничного рынка и теперь пытаются наверстать упущенное, применив административные рычаги.

Моментальный кризис

Несмотря на принятие поправок к закону «О банках и банковской деятельности», все оставалось по-старому почти год. В ЦБ не торопились с введением поправок в действие, давая участникам рынка время подготовиться. Наконец в июльском номере «Вестника Банка России» было опубликовано распоряжение ЦБ РФ «О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физлиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями». В соответствии с этим распоряжением до 12 ноября все коммерческие организации, принимающие платежи от населения, обязаны заключить договор с банком, в кассу которого будут вноситься наличные средства.

Распоряжение ЦБ касалось в первую очередь владельцев платежных терминалов без лицензий, которые могли переводить наличные средства от одного анонима к другому абсолютно бесконтрольно. Как и следовало ожидать, к новым правилам игры оказались готовы только крупные операторы.

«Для e-port, как и для остальных платежных систем, по большому счету ничего не изменится: более 95% в нашем обороте — это платежи за мобильную связь. e-port не является владельцем терминалов»,— сообщил генеральный директор группы Александр Покровский.

Директор по развитию ГК E-Transfer Михаил Ворошнин объяснил: «С самого начала наш бизнес ориентирован на цивилизованные методы и легальные схемы. В московском регионе все платежи идут через банк «Платина» и НКО «Рапида». Поэтому нам необходимо решить лишь небольшие технические сложности, связанные с некоторым изменением интерфейса и чеков. Ведь на дисплеях и чеках должны будут указываться реквизиты и контактные телефоны банка-партнера, номер договора между компанией—владельцем терминала и банком. Большинство дилеров также решило этот вопрос, поскольку они имеют расчетные счета в банке «Платина»».

«Бизнес нашей компании не претерпит существенных изменений. Изменится лишь юридическая схема взаимодействия. В настоящее время в цепочке приема платежей между провайдером и плательщиком два участника — платежная система и агент (владелец терминала). Новая схема подразумевает включение в процесс банка и выделение платежной системы в отдельную процессинговую структуру, которая обслуживает банк. До 12 ноября мы успеем»,— сказал гендиректор ОСМП Владимир Лопатин.

Небольшим игрокам, работающим с операторами мобильной связи на основе агентских соглашений и владеющим одним-пятью автоматами, придется труднее. Как считает господин Покровский, большинству индивидуальных предпринимателей придется покинуть рынок микроплатежей. «Новые требования принесут мелким игрокам новые неудобства,— полагает и Михаил Ворошнин.— Помимо того что усложнятся правила игры, обострится конкуренция, упадут доходы. Поэтому многие частные предприниматели, как мне кажется, покинут рынок».

Небольшие участники рынка пока не решили, что им делать — объединяться, чтобы сократить неизбежные расходы, или продавать терминалы конкурентам. По мнению некоторых игроков, после вступления в силу нового документа терминальный бизнес сократится на 20%. Так что в ноябре потребителей может ожидать «моментальный» кризис.

На то и напоролись

«Основные изменения коснутся конечных плательщиков — потребителей. Возрастет стоимость, сузится спектр услуг, которые можно будет оплатить через платежные терминалы, значительно снизится доступность оплаты из-за существенного сокращения количества терминалов»,— считает Александр Покровский. По его мнению, развитию «новой культуры» платежей через терминалы ожидаемые изменения могут помешать. Как показывает практика, частота осуществления платежей через терминалы возрастает с увеличением срока их использования и более 95% плательщиков, воспользовавшихся киоском самообслуживания, впоследствии делают это постоянно.

По прогнозу компании Business Analytica, пострадают в первую очередь те потребители, которые считают терминалы «идеальным способом оплаты услуг».

Сейчас через терминалы оплачивается десять видов услуг, после введения в действие поправок их останется всего три. «Скорее всего, сократится количество терминалов по приему платежей и возрастет стоимость услуги для потребителей»,— добавляет господин Лопатин.

Комиссии за прием наличных сейчас составляют 1-5%, но появление нового звена в цепи, через которую проводится платеж, приведет к повышению тарифов за денежные переводы в два-три раза, что означает подорожание услуг оплаты мобильной связи на 10-15%.

По мнению специалистов, тенденция к подорожанию услуги для рядовых потребителей обозначилась уже давно и связано это в первую очередь с ростом арендных ставок. Теперь, после вступления в силу решения ЦБ, эта тенденция укрепится. Банки, через которые пойдут денежные потоки, будут тарифицировать услуги.

«Однако в конечном счете рядовые клиенты от нововведений должны выиграть, ведь вырастет качество услуг и повысится уровень безопасности»,— подчеркнул Михаил Ворошнин. Поэтому сторонники нововведений настроены довести начатое до конца. «Иметь дело с деньгами неопределенного круга лиц имеют право только банки»,— заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев. По его словам, «эти железные ящики принципиально нарушают закон: принимают платежи, хотя не имеют права их принимать».

Это мнение разделяет и президент компании «Элекснет», владеющей крупнейшей в столице сетью платежных терминалов, Юрий Мальцев. «Сегодня деятельность подавляющего количества игроков в индустрии платежных терминалов полностью вышла за рамки закона, возник рынок неучтенной наличности. Возможный кризис связан именно с этим — с угрозой потери продаж неучтенной наличности. В реальности терминалы превратились в конкурентов банков, причем ведущих свою деятельность нелегально»,— говорит господин Мальцев.

Уровень ответственности владельцев терминалов перед законом ограничивается средствами, оплаченными за создание ООО, то есть 10 тыс. руб. Для сравнения: уставный капитал банка должен быть в пересчете с рублей не менее {euro}5 млн. К тому же при использовании агентской схемы предприниматели избавлены от банковского надзора.

«Последствиями ужесточения контроля станут снижение риска мошенничества, рост налоговых поступлений в бюджет»,— заключает Юрий Мальцев.

Банк всегда прав

От нововведений на розничном платежном рынке выиграют прежде всего банки. Во-первых, они станут получать доход от инкассации, сети будут платить им комиссию за перевод денег (по прогнозам экспертов, от 0,1% до 0,5%). Во-вторых, они закрепятся в этом сегменте ритейла. Можно не сомневаться в том, что места представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, покинувших рынок, займут именно банки и аффилированные с ними компании. И им будет где развернуться.

Так, правительство Москвы объявило о намерении установить в подъездах жилых домов многофункциональные потребительские терминалы, с помощью которых можно будет приобретать билеты на городской транспорт и зрелищные мероприятия, оплачивать квитанции ГИБДД, платить за связь, детские сады, коммунальные услуги. Только объем платежей населения за услуги ЖКХ в прошлом году составил порядка 560 млрд руб. Банк Москвы уже заключил с мэрией соглашение об установке своих аппаратов в ДЭЗах и других организациях.

Разворачивает свою программу по продаже железнодорожных билетов Транскредитбанк. На первых порах автоматы появятся только на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга, затем терминалы банка будут установлены в торговых центрах и гипермаркетах. Сначала автомат будет принимать лишь кредитные карты. Клиент будет заказывать билет, а также вводить свои паспортные данные при помощи сенсорного экрана. За один сеанс можно будет приобрести не больше четырех билетов, которые будут распечатаны тут же. Когда автоматы смогут продавать билеты за наличные, пока неизвестно.

Активно развивает свою сеть платежных терминалов «Платформа» СДМ-банк, не отстают от него Альфа-банк и Сбербанк. Правда, аппараты Сбербанка пока принимают платежи только держателей его карт. Банки вынуждены создавать собственные сети, потому что им нужно принимать ежемесячные платежи заемщиков по кредитам. Интересно, что, согласно действующему законодательству, плательщик не может гасить кредит через терминал, поскольку он не идентифицирован. Но на это очевидное нарушение закона регулятор дипломатично внимания не обратил, чтобы, надо полагать, не задеть интересы банков. Главное дело сделано: рынок микроплатежей очищен от мелких игроков.

Некоторые игроки расценивают грядущие изменения как начало реализации масштабного плана Банка России по регулированию рынка микроплатежей. «Сейчас главной задачей является установление контроля над операциями. Денежные потоки терминальных сетей надо было влить в банковскую систему,- объясняет Михаил Ворошнин.- Следующим шагом регулятора, скорее всего, будет ужесточение контроля над сенсорными аппаратами».

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