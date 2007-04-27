Все большие обороты набирает среди российских геймеров online игра Second Life. На Западе уже давно в нее играют все подряд, у нас же интерес только начинает проявляться в должном объеме. И как у всех онлайн-игр, серьезный игрок часто сталкивается с желанием купить виртуальные (игровые) деньги за настоящие (реальные). В сегодняшней статье мы как раз и рассмотрим эту проблему.

Second Life является самым популярным многопользовательским виртуальным миром, с количеством зарегистрированных пользователей более 5 млн и ежедневным оборотом игровых денег более 1.5 млн $. Second Life — 3D мир созданный компанией Linden Labs в 2003 году.

Отличие его от множества игровых миров можно сформулировать в нескольких кратких тезисах:

1. Это не игра — это виртуальный мир без сюжета, с минимальным набором правил.

2. Это мир созданный не только для тех, кто просто любит поиграть, но и для тех людей, кто предпочитает созидать. Один из немногих миров предоставляющий возможность создавать в нем собственные предметы, изменить их, строить дома, организовывать виртуальные встречи и так далее.

3. Своя внутренняя валюта Linden Dollars, которую можно обменять и купить за обычные деньги.

Second Life — часть реального мира (во всяком случае, сама себя таковой считает), и поэтому неизбежной частью вашего существования в игре будут налоги. Налогами облагаются все вещи сделанные вами в игровом мире. Linden Dollar — общая игровая валюта, с которой можно проводить любые игровые операции и махинации. LD с вас снимают за покупку игровых предметов, разнообразные сервисы и услуги. А оплатить их можно только при наличии денег. Вот их то мы и будем получать из настоящих.

После довольно тщательных поисков, изучения матчасти и прочитывания форумов, мне удалось найти 3 способа обмена реальных денег на виртуальные Linden Dollars. Первый – официальный, в том плане, что его предлагают сами разработчики на сайте Второй Жизни. Как не сложно догадаться – это пополнение при помощи PayPal или банковской карты.

Порядок действий здесь такой. Находим на сайте www.secondlife.com ссылку на покупку валюты, например на главной же странице, на левой панели. Или же внутри аккаунта, опять на левой панели в блоке Commerce. (см. рис.1)

Передо мной открылась простенькая форма где можно ввести или искомую сумму L$ или имеющуюся US$. Здесь же представлен курс обмена. Сейчас он составляет 261,9 L$ за 1 US$. Но имейте в виду, каждая транзакция облагается дополнительной комиссией в размере 30 центов. (см. рис.2)

Но с первой попытке купить таким образом L$ у меня ничего не получилось. Система выдала мне ошибку, причем довольно туманного содержания. Оказывается, сначала необходимо задать параметры кредитки или PayPal аккаунта, иначе система не знает, откуда списывать. Неужели нельзя было реализоваться автоматический запрос на ввод этих параметров при первой попытке купить L$.

Чтобы добраться до этих установок, мне пришлось немного поискать их. Они расположились в разделе «My Account» (ссылка есть, например, в верхнем правом углу). Здесь нам нужен подраздел «Update Payment Method». PayPal я трогать не буду, так как там все банально. Если вы сумели привязать банковскую карту к PayPal аккаунту (а никакие другие варианты для россиян не светят в PayPal, по крайней мере, официально), то почему бы вам и здесь не платить напрямую с нее?

Поэтому я просто заполнил форму для привязки карты к аккаунту. (см. рис.3)

В форме – все стандартные поля, которые наизусть знакомы тем, кто хотя бы несколько раз оплачивал что-либо по Интернету банковской картой. Информация о моей карте сохранилась, но потребовалось несколько минут, чтобы процесс привязки карты завершился. Статус показывается в «Account Summary». Теперь мне следует пополнить баланс реальных денег в игре, для этого я проследовал по ссылке (все в том же разделе «My Account») «Increase Your Credit».

Огорчило, что минимальная сумма пополнения – 25 реальных долларов. Пришлось пополнить сразу на эту сумму. (см. рис.4)

Теперь-то я надеюсь мне разрешат купить L$. Разрешили, слава Богу. (см. рис.5)

Таким образом, процесс пополнения через карту можно назвать вполне легким, но при условии наличия у вас банковской карты популярных систем у вас (Visa, MasterCard, Amex, Jcb, Diners).

Второй найденный мною способ – обратиться к посредникам, собственно он объединяет в себе и третий способ, о котором позже. Посредники представляют собой, обычно, простых игроков, которые имеют стабильный доход или с обмена валют, или с ввода по кредитным картам или с зарабатывания денег в игре (самый маловероятный вариант) и предлагают услуги по обмену. Типичные представители: wm2sl.com и gamebank.ru .

Здесь все еще банальнее. Вы просто списываетесь с посредником (обычно по каналам icq) и договариваетесь о месте встречи его и вашего виртуальных игроков в виртуальном мире. Вы переводите деньги, обычно посредством систем Webmoney и Яндекс.Деньги посреднику (предоплата – стандартное требование) и после этого пытаетесь состыковаться с игроком внутри мира, чтобы он вам передал Linden Dollars. У меня получилось. Но никто вам не гарантирует 100% результат. Игрок может оборвать связь и вас никогда больше не встретить, и вы его не найдете, так как имя, которое он вам давал – липовое, а icq – анонимный (не будем сейчас дискутировать на эту тему) канал.

Третий способ предложил совсем недавно Roboxchange. Он тоже, по сути, является посредником, но которому, объективно, можно доверять куда больше, чем неизвестным людям, скрывающимся за 9-тызначными номерами icq. Сегодня Робокс, cовместно с Metro Corporation предлагает сервис мгновенного автоматического пополнения счетов Second Life всеми поддерживаемыми электронными валютами.

Здесь процедура тоже несложна, но, как и во втором пункте, требует погружения в 3D мир. Для начала необходимо загрузить клиента и войти в игру. Следующий этап – необходимо пройти по ключевой ссылке. Slurl – это специальный портал для перемещений внутри виртуального мира. И эта ссылка ведет на представительство Робокса внутри игры. На их банкомат, наподобие тех, что стоят на каждом углу в магазинах.

Здесь нас должна интересовать кнопка Teleport Now, которая перемещает сразу в игре в нужное нам место. (см. рис.6)

Теперь ключевое действие – закрыть окно карты. Честно скажу, я до этого дошел не сразу, но прошу списать на отсутствие опыта игры. То есть буквально, надо щелкнуть по красному крестику в углу экрана. (см. рис.7)

Вы окажетесь в офисе Roboxchange и уведете перед собой банкомат, нужно подойти и щелкнуть по нему левой кнопкой мыши, после чего подтвердить переход по ссылке. (см. рис.8)

Здесь нужно выбрать подходящую валюту для обмена (я выбрал Webmoney) и, соответственно, ввести свой WmId. (см. рис. 9)

После этого последовала стандартная процедура оплаты через интерфейс системы Webmoney Merchant. Robox, правда, потратил немного времени для проверки моей оплаты, но через минуту он подтвердил получение средств. Нужно заметить, что этот раздел (страница оплаты), чисто внешне, у Робокса сделан не очень тщательно, видимо сказывается недавний запуск — поторопились немного, но с кем не бывает. Это еще не все. Чтобы получить свои L$ в игре, необходимо подойти к банкомату Робокса еще раз, и кликнуть левой клавишей мыши по его голове. Именно голове, смотрите не перепутайте. Трансфер прошел успешно.

В итоге из рассмотренных трех способов каждый имеет право на жизнь. Если у вас все отлично с банковской картой – вперед по официальным каналам. Если вы думаете, что все люди – честны и любите личные сделки – то вам дорога к посредникам. Если же предыдущие утверждения не про вас, то вам видимо стоит поглядеть в сторону Робокса.

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