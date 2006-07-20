С 7 по 14 июля сеть Международной системы денежных переводов и платежей CONTACT пополнилась 42 новыми пунктами обслуживания в России, странах СНГ и Дальнего Зарубежья, отмечается в информационном собщении системы CONTACT.

Ежедневное увеличение количества точек системы позволяет пользоваться услугой денежных переводов CONTACT жителям все большего числа населенных пунктов. Офисы обслуживания CONTACT открылись в городах Нижняя Пойма, Уяр Красноярского края и Дорогуж Смоленской области. РУСИЧЦЕНТРБАНК, СОЦКРЕДИТБАНК и КЫРГЫЗПРОМСТРОЙБАНК включили в список своих услуг денежные переводы по системе CONTACT.

14 июля система денежных переводов и платежей CONTACT успешно прошла надзорный аудит авторитетной международной компании BVQI и подтвердила свое соответствие международным стандартам качества.

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