Журнал BusinessWeek обратил внимание на популярную российскую службу Интернет-платежей. Как говорится в статье, в переполненном мире цифровых расчетов, e-gold Ltd. имеет неоднозначного конкурента в Москве под названием WebMoney.

Об этом сообщает ИA “Альянс Медиа”. Компания, специализирующаяся на денежных расчетах в российском Интернете, заявляет о том, что обслуживает более миллиона пользователей в 37 странах (но, по большей части, в России и на Украине). По словам основателя компании Андрея Трубицина, она ежегодно удваивала число клиентов с 1998 г. Анонимность пользователей WebMoney частично объясняет, почему правоохранительные органы США определили эту службу, наряду с e-gold, как платежную систему, популярную среди кибермошенников. И, как говорят следователи, преступники используют чужые имена и профили пользователей, чтобы отмыть значительно больше, чем предусмотренные лимитом 150 евро за один раз. Представители Почтовой службы США сообщают, что в 2004 г. они работали с восточноевропейскими властями, чтобы покончить с двумя кибербандами, известными как dumpsmarket и carderportal.

По словам почтовых инспекторов, банды отмывали выручку от продажи украденных кредитных карточек с помощью двух «цифровых валют», одной из которых была WebMoney. Трубицин признает, что некоторые преступники используют WebMoney. Но он говорит, что это не его вина, и что его компания не создавала WebMoney для маскировки онлайновых преступлений. Он подчеркивает свое сотрудничество с правоохранительными органами в деле поимки мошенников.

В качестве средства против отмывания денег WebMoney использует систему проверки, которая идентифицирует клиентов и отслеживает их сделки, говорит Трубицин. Она выпускает «цифровые паспорта», основанные на нотариально заверенных документах, удостоверяющих личность, которые должен представить каждый человек, открывающий счет в WebMoney, добавляет он. Каждый, кто нарушит правила, будет наказан закрытием счета.

Представителей США беспокоит, что московское местоположение WebMoney добавляет ей привлекательности среди киберпреступников. Налаживание сотрудничества с российскими судами и получение документов из российских компаний — дело затратное по времени и непростое, говорят следователи из США. Для кибержуликов — уже набивших руку на использовании фальшивых «личностей» — это облегчает задачу по заметанию финансовых следов. В апреле Сеть предотвращения финансовых преступлений (FinCEN) США (департамент Федерального Казначейства) назвала WebMoney, наряду с e-gold, «цифровой валютой», которая использовалась для перевода выручки от продажи краденных кредиток и финансовых данных в некий латвийский банк, который FinCEN называет «главным предприятием по отмыванию финансов,» что делает невозможным для банков США ведение совместного бизнеса с ним.

Трубицин называет отчет FinCEN «бессмыслицей» и сообщает что WebMoney не имеет никаких отношений с этим банком. Он добавляет: «На нашем сайте объявлены наши условия и соглашения, специально для финансовых следователей в Америке, которым ничто не может помешать прочитать их.»

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