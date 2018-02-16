Сбербанк планирует закрыть сделку по созданию совместного предприятия с «Яндексом» в марте. Об этом сообщил президент кредитной организации Герман Греф.

«Я думаю, что в марте месяце мы объявим о завершении этой сделки», — заявил Греф в интервью телеканалу «Россия 24» в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, Сбербанк намерен построить самого большого электронного ритейлера в России.

Напомним, Сбербанк и «Яндекс» подписали обязывающее соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия на базе интернет-площадки «Яндекс.Маркет» в августе прошлого года. При этом Сбербанк инвестирует в проект 30 млрд. рублей.

В целом же стороны оценивали инвестиции в совместное предприятие в 60 миллиардов рублей без учета будущей синергии. После закрытия сделки Сбербанк и «Яндекс» будут иметь равные доли в СП. До 10% акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников «Яндекс.Маркета».

По материалам РИА Новости

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