России нужно заняться созданием собственной платформы электронной торговли. Об этом на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России» заявил Владимир Путин.

«Нам нужно сюда заводить в полном объеме иностранные платформы или создавать свою собственную, пускай пока может быть достаточно скромную, но имеющую перспективы развития», — сказал президент.

Путин также отметил, что сейчас в России хотят начать работать ряд ведущих мировых компаний, занимающихся электронной торговлей, однако стране нужно изучить вопрос о возможности создания собственной платформы в этой сфере.

При этом глава государства не уточнил названия этих компаний.

«Это все будет в СМИ и эффект будет непонятным, но они есть — самые первые, самые ведущие», — подчеркнул он.

Говоря о создании российской платформы электронной торговли, Путин обратил внимание на необходимость учета в этом процессе интересов экономики страны и отечественного потребителя.

По материалам ShopoLog

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