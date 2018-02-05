С сегодняшнего дня китайская торговая площадка AliExpress запустит в России суббренд под названием «Лоукостер». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании. Новый формат разработали специально для РФ и первоначально появится в мобильном приложении AliExpress.

«Лоукостер» — это дискаунтер, который специализируется только на товарах стоимостью до 600 рублей. На такие категории сейчас приходится примерно шесть из двадцати самых популярных запросов на AliExpress, отметил представитель китайского ретейлера.

Проект призван привлечь новых пользователей, особенно в городах-миллионниках. Основная его целевая аудитория — это молодежь в возрасте до 25 лет с малым бюджетом. Кроме этого, по словам представителя AliExpress, «Лоукостер» ориентирован на тех, кто еще никогда не делал покупки на площадке.

Напомним, что впервые AliExpress начал диверсифицировать своих покупателей осенью 2017 года. Тогда компания запустила платформу Tmall, которая специализируется на продаже товаров среднего и высокого ценового сегментов. Если на AliExpress продавцами чаще всего выступают небольшие компании из Китая, то Tmall работает с международными или крупными российскими брендами.

AliExpress, по словам его директора по развитию компании в России и странах СНГ Марка Завадского, уже отходит от имиджа дискаунтера: это видно и по среднему чеку, и по меняющемуся профилю покупателей, которые все чаще выбирают более дорогие товары. «С запуском «Лоукостера» мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих — «Лоукостер», для постоянных и уверенных клиентов — AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России, — Tmall», — пояснил Завадский.

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