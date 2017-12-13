Сбербанк и «Яндекс» подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия на базе интернет-площадки «Яндекс.Маркет». Соответствующее соглашение о намерениях компании заключили 9 августа 2017 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По условиям обязывающего соглашения, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции Яндекс.Маркета на сумму 30 млрд рублей (около $500 млн). На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 млрд рублей без учета будущей синергии. Яндекс и Сбербанк будут владеть равными долями в компании. При этом 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников.

Основной задачей Яндекс.Маркета станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей. В России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике «Яндекс» и Сбербанк будут заниматься интернет-торговлей только в рамках Яндекс.Маркета.

Генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков продолжит руководить компанией, а также войдет в совет директоров Яндекс.Маркета вместе с еще тремя представителями от Яндекса и тремя представителями от Сбербанка.

Совместное предприятие будет использовать технологии и бренд Яндекса и получит рекламно-информационную поддержку Яндекса и Сбербанка.

Стороны ожидают закрытия сделки в первой половине 2018 года после получения всех необходимых регуляторных разрешении и выполнения формальных условий.

Отметим также, что, по данным Financial Times, Сбербанк не смог достичь договоренности по вопросу создания совместного предприятия в сфере интернет-торговли с китайским ритейлером Alibaba Group.

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