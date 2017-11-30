Социальная сеть «ВКонтакте» представила новую функцию для бизнеса. В настройках таргетинга появилась новая опция «Покупают онлайн».

Опция оставляет в целевой аудитории лишь тех потенциальных клиентов, которые делали покупки или заказывали товары в интернет-магазинах.

Напомним также, что в конце августа соцсеть запустила возможность оплаты за клики для всех рекламных записей. Как говорят администраторы паблика, оплата за переходы удобна, когда нужно получить от рекламы целевые действия, такие как переходы, вступления или продажи, ведь время на мониторинг рекламной кампании ограничено.

При более точных настройках таргетинга «кликабельность» записи будет выше при той же цене перехода, уверяют администраторы паблика «Вконтакте для бизнеса».

По материалам E-pepper

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