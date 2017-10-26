Более половины российских интернет-магазинов, принимающих оплату на сайте, нарушают требования 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) и не используют в своей работе онлайн-кассы. Об этом сообщает Banki.ru со ссылкой на знакомый с ситуацией анонимный источник.

По его словам, нежелание e-commerce тратить лишние деньги и время на контрольно-кассовые аппараты можно понять: даже Федеральная налоговая служба (ФНС) не владеет информацией о точном количестве магазинов-онлайн и в ближайшее время планирует заняться определением термина «интернет-магазин» на уровне законодательства и последующим внедрением контрольных процедур.

Напомним, с 1 июля 2017 года все интернет-магазины в России обязаны применять онлайн-кассы, передающие сведения о расчетах в налоговые органы через оператора фискальных данных (ОФД), что исключает возможность непосредственного взаимодействия покупателя с продавцом. Требование установлено Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

«Мы видим две основные причины, по которым предприятия до сих пор не используют новую систему фискального учета. Ретейлер может просто отказаться от приема платежей, проводимых по банковской карте через Интернет, и тем самым сдвинуть срок своего перехода на онлайн-кассы до июля 2018 года на законных основаниях. И онлайн-магазин может осознанно игнорировать требования измененного 54-ФЗ в расчете на то, что ФНС еще долго не будет обращать на него внимания. По нашим наблюдениям, второй вариант особенно распространен среди индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с маленьким ежемесячным оборотом», — комментирует руководитель бизнес-проекта «АТОЛ-Онлайн» Юлия Носова, добавив, что в РФ отсутствует «более-менее точная информация о размере рынка e-commerce».

По словам замруководителя ФНС Даниила Егорова, для борьбы с нарушителями существует простой способ точечной проверки чека через систему ФНС. «Естественно, с этим возможно бороться, потому что, как только человек проверит чек и этого чека не будет в системе, к нам автоматически поступит жалоба, и мы вынуждены будем применять меры контроля», — сказал представитель ФНС.

Между тем, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в России более 45 тыс. интернет-магазинов. «К сожалению, у нас нет статистики о точном количестве перешедших на онлайн-кассы компаний. Можем лишь сказать, что их большинство», — заявили в ассоциации.

Со своей стороны, генеральный директор компании «Платформа ОФД» Алексей Баров объясняет проблемы с подсчетом тем, что в стране велика доля небольших интернет-магазинов, где работают всего один-два сотрудника и невысокие объемы продаж. «Кроме того, готовые комплексные решения по 54-ФЗ для этого сегмента подоспели немного позже, чем для офлайн-ретейла, и сам переход на 54-ФЗ для них оказался несколько сложнее, чем для традиционной розницы. Работа по новым правилам торговли требует покупки или аренды кассы, получения электронной подписи, подключения к ОФД, интеграции системы управления сайтом и ККТ», — рассказал эксперт.

Как разъяснили в Минфине, на интернет-магазины не распространяется отсрочка по срокам применения ККТ. Соответственно, не подключившиеся к ОФД и онлайн-кассам рискуют получить полный комплекс штрафов, зависящий от величины выручки. Самые минимальные санкции — за невыдачу чека покупателю — обернутся для компании предупреждением или штрафом в 10 тыс. рублей, а для предпринимателя — предупреждением или штрафом в 2 тыс. рублей.

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