«Почта России» выступит в качестве уполномоченного оператора, который в автоматическом режиме займется взиманием пошлин с зарубежных интернет-покупок, чтобы затем перечислять их Федеральной таможенной службе.

Как передает «Интерфакс», соответствующий эксперимент может стартовать уже в середине мая 208 года.

Согласно плану реализации проекта, всю необходимую для этого нормативно-правовую базу предполагается разработать уже до конца текущего года.

Напомним, что не так давно в России был представлен новый вариант решения проблемы со снижением лимита беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. Согласно предложенной Почтой России схеме в рамках Евразийского экономического союза, нынешний порог в €1 тыс. уменьшится до €200 с 2019-го, до €100 — с 2020-го и до €50 — с 2021 года.

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