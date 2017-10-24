«Почта России» будет взимать пошлины с международных почтовых отправлений
«Почта России» выступит в качестве уполномоченного оператора, который в автоматическом режиме займется взиманием пошлин с зарубежных интернет-покупок, чтобы затем перечислять их Федеральной таможенной службе.
Как передает «Интерфакс», соответствующий эксперимент может стартовать уже в середине мая 208 года.
Согласно плану реализации проекта, всю необходимую для этого нормативно-правовую базу предполагается разработать уже до конца текущего года.
Напомним, что не так давно в России был представлен новый вариант решения проблемы со снижением лимита беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. Согласно предложенной Почтой России схеме в рамках Евразийского экономического союза, нынешний порог в €1 тыс. уменьшится до €200 с 2019-го, до €100 — с 2020-го и до €50 — с 2021 года.