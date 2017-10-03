Введение НДС для зарубежных онлайн-магазинов обойдется бюджету РФ ежегодными потерями десятков миллиардов рублей. Если быть точнее, то речь идет о сумме до 34,6 млрд. рублей в год. По крайней мере так утверждается в совместном исследовании eBay и британской аудиторской-консалтинговой компании EY.

Главный вывод аналитиков — администрирование НДС может превысить доходы бюджета!

Расчеты следующие. В 2016 году в Россию поступило 233 млн посылок из иностранных интернет магазинов при средней стоимости посылки 1295 рублей. Стоимость администрирования НДС такого количества посылок, по данным аналитиков может составить 77,8 – 88,9 млрд рублей. При этом поступления в бюджет от введения НДС составят лишь 54,3 млрд рублей. Вычитаем из первой цифры вторую — получаем огромный убыток!

Напомним, в конце сентября СМИ сообщили, что Минфин РФ заложил в бюджет снижение порога беспошлинного ввоза физлицами иностранных товаров с 1 июля 2018 года до €20. Сейчас, в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, пороговое значение беспошлинного ввоза установлено на отметке €1000. Несколькими днями позже в министерстве эту информацию опровергли, отметив, что вопрос о снижении беспошлинного порога с €1 тыс. до 20 обсуждается, но решение по нему еще не принято.

По мнению главы eBay в России Ильи Кретова, введение НДС для иностранных интернет-магазинов приведет к росту цен для потребителей. Как следствие — россияне будут искать в сети более дешевые товары, что, в свою очередь спровоцирует рост нелегального импорта! И уже на этом этапе расходы на администрирование такого НДС в России начнут превышать доходы от налогообложения.

«Цены в ритейле, как у онлайн, так и оффлайн, могут значительно вырасти без добавления ценности потребителю. У иностранных продавцов будет выбор: поднимать цены на выше, чем 15%, чтобы компенсировать размер дополнительного налога и связанные с этим операционные издержки, или закрыть Россию для продаж. Получив монополию на тот или иной товар внутри страны из-за ухода иностранных конкурентов, российский ритейл (и не только онлайн) сможет еще больше поднять цену», — подчеркивает Кретов.

Если рассматривать чуть ли не апокалиптический сценарий возможного развития событий, то осложнение процедуры продажи иностранных товаров на территории РФ может заставить продавцов и вовсе прекратить продавать свои товары в Россию, уверен российский глава eBay.

Добавим, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала пакет поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации» во избежание дискриминации отечественных онлайн-продавцов. Поправки предполагают введение механизма НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов, реализаующих товары на территории РФ: они должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.

По материалам RNS

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