AliExpress (входит в Alibaba Group) презентует в России еще одно подразделение китайской корпорации — интернет-магазин Tmall. Пилотный запуск внутри платформы AliExpress (Tmall в России пока будет расположен на домене AliExpress) состоялся сегодня, 28 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора по развитию AliExpress в России Марка Завадского. По его словам, официальное открытие интернет-площадки запланировано на середину октября.

Tmall появился в 2008 году как часть интернет-магазина Taobao. На сегодняшний день площадка специализируется на b2c продажах (крупные бренды продают свои товары потребителям), делая акцент на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов.

Россия станет первой страной за пределами Китая, где будет работать Tmall. По данным сайта Alexa, Tmall сейчас занимает 14-е место в списке самых популярных интернет-ресурсов в мире по количеству посетителей и четвертое — в Китае. Для сравнения, AliExpress в мировом рейтинге занимает только 48-е место: в Китае он не работает, в России это 9-й по популярности сайт.

С продавцов, которые размещают свои товары на Tmall, площадка получает комиссию от стоимости сделки в размере от 0,4% до 0,5%, говорится в годовом отчете Alibaba Group. Кроме того, торговцы платят ежегодный авансовый сбор за обслуживание, который может достигать $9 тыс. Его возвращают продавцу при достижении определенного объема продаж. Некоторые категории магазинов также должны вносить депозит, который используется для возмещения ущерба в случае продажи товара ненадлежащего качества.

В России же Tmall изменит свою историческую концепцию и будет работать по смешанной модели — и как маркетплейс (проводя сделки между различными продавцами), и как самостоятельный ретейлер (реализуя товар со своих складов).

«Мы начали локализацию AliExpress в России два года назад, запустив маркетплейс «Молл» внутри нашей площадки, — отмечает Марк Завадский. — Появление в России Tmall означает улучшение качества обслуживания за счет более тщательного отбора товаров и единого складского и логистического решения, которое базируется на курьерской доставке и доставке в постаматы и пункты выдачи».

AliExpress останется основной площадкой для заграничных заказов, а Tmall будет специализироваться на собственных продажах и маркетплейсе с товарами с российского склада от крупных производителей. Такую модель компания внедряет только в России. Первоначально в ассортименте Tmall будут представлены товары из самых популярных у россиян категорий — электроника и бытовая техника, одежда и детские товары.

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