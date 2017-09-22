Налоги должны платить все, кто зарабатывает деньги в России и введение НДС для иностранных онлайн-магазинов будет правильным шагом. Такой позиции придерживается глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала и направила в правительство законопроект о введении механизма НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с законом о «налоге на Google».

Ставку налога предлагается установить на уровне 15,25% от окончательной цены товара. За неуплату — блокировка сайта иностранного продавца, предлагает АКИТ.

«Я слышал про эту инициативу. Мы в ней не принимаем участие. У меня возникает только один вопрос — администрирование. Очевидно, это должно обсуждаться с налоговой службой», — сказал Жаров.

Вместе с тем глава Роскомнадзора согласен с тем, что отечественные и иностранные ритейлеры должны быть в равных условиях.

«Свой рынок надо защищать. Налоги в бюджет страны должны платиться всеми, кто здесь зарабатывает деньги. С подходом я согласен», — подчеркнул Александр Жаров.

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