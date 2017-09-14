Рынок электронной торговли в России может закончить свое существование уже через два года. Это касается сегментов одежды, обуви и небольшой электроники, считают в Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Причина — давление китайских интернет-площадок и улучшение качества доставки со стороны «Почты России». Во избежание апокалиптического сценария АКИТ предлагает обложить налогом иностранных интернет-продавцов.

АКИТ представила доклад о российском рынке электронной торговли (e-commerce) за I полугодие 2017 г. Объем рынка составил 498 млрд руб., что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. В целом по итогам 2017 г. АКИТ прогнозирует объем рынка на уровне 1,15 трлн руб, что будет на четверть выше прошлогоднего объема.

Между тем объем трансграничной торговли в России в I полугодии 2017 г. составил 178 млрд руб., что на 34% больше аналогичного периода прошлого года. По итогам всего гожа АКИТ прогнозирует, что объем трансграничной торговли увеличится на 39% по сравнению с 2016 г. и составит около 420 млрд руб.

Доля трансграничной торговли в общем объеме интернет-торговли в России (в денежном выражении) в I полугодии 2017 г. составила 37%, увеличившись на 4 процентных пункта. Средний чек покупок в российских интернет-магазинах составляет 5,37 тыс руб, покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах — 3,4 тыс руб. 90% покупок россиян в иностранных интернет-магазинов приходятся на китайские площадки, основная из которых — AliExpress, отмечается в материалах АКИТ.

«Рост количества зарубежных посылок на 49% однозначно указывает на то, что российское государство сделало ставку на наших зарубежных конкурентов и не желает ничего менять, глядя на завоевание китайцами российского рынка, — комментирует президент АКИТ Алексей Федоров. — По ряду направлений российскому e-commerce осталось жить всего два года: в 2020 г. мы не увидим ни одного магазина с российскими владельцами, торгующего небольшой бытовой техникой и электроникой, или одеждой».

Китайские интернет-площадки активно наступают на российский рынок, констатирует глава АКИТ. При этом «Почта России» повышает качество доставки и обеспечило трекинг товаров из AliExpress, что увеличивает спрос россиян на товары из-за рубежа. Доля «Почты России» на рынке доставки товаров из интернет-магазинов за последние полгода выросла с 62% до 67,5%.

Ситуация усугубляется тем, что российские официальные лица постоянно упоминают AliExpress в своих публичных высказываниях, делая данной площадке дополнительную рекламу. По мнению Федорова, российские интернет-магазины могут сохранить свои позиции только в сегменте крупной бытовой техники, так как вести холодильник из Китая пока нерентабельно.

Особенно тяжело отечественным компаниям приходится конкурировать с иностранцами в сегменте детской одежды и обуви для детей. Недавно «Почта России» стала открывать примерочные в почтовых отделениях, что создает отечественным продавцам еще большие трудности. Более того, AliExpress намерена открыть собственные склады на территории нашей страны, что сократит время доставки товаров до 1-2 дней. И это может стать настоящей катастрофой для российских компаний, предупреждает глава АКИТ.

По материалам АКИТ и CNews

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