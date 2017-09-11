На прошлой неделе в Казани презентовали первую российскую торговую интернет-площадку с бесплатной доставкой товаров до пунктов выдачи за 1 день. Официальный запуск проекта KazanExpress для клиентов в столице Татарстана намечен на 1 декабря 2017 года.

Как сообщает Shopolog, новая площадка будет конкурировать с такими крупными товарными онлайн-агрегаторами, как AliExpress, Amazon, Ozon и Яндекс.Маркет. В амбициозных планах проекта занять не менее 70% этого рынка!

Сейчас KazanExpress ищет партнеров, желающих открыть свой магазин на платформе для торговли товарами из КНР, России и других стран. Размещение товаров на складе и на сайте для владельцев магазина будет бесплатным. Площадка же будет зарабатывать на комиссионных с продаж партнеров (в зависимости от товара: от 5% до 20%).

«KazanExpress объединяет сервис и доставку. Не нужно думать о доставке, вы просто загружаете товар на сайт, на склад и дальше обо всем позаботится KazanExpress. Владельцам магазинов остается заниматься продуктом и делать его лучше, а продажами и доставкой по России займется наша компания», — сказал в ходе презентации основатель проекта Линар Хуснуллин, добавив, что компания гарантирует доставку товара на следующий день после заказа до 22 часов.

На первом этапе у компании будет один логистический узел — в Казани с возможностью доставки из него в восемь крупных городов. В следующем году логистические центы планирует открыть в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге. Также намечен запуск пунктов выдачи «у дома» (первые шесть появятся в Казани) во всех крупных городах Поволжья, центрального региона, Северо-Запада, Юга и Урала.

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