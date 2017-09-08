Российские разработчики представили альфа-версию специализированной поисковой системы Ahoolee, позволяющей находить товары в интернете по самым выгодным ценам.

Система работает на базе децентрализованной платформы для открытого сбора и индексации информации с подтверждением подлинности на базе технологии блокчейн, сообщает CNews. Сейчас в сервисе доступны данные о 40 млн товаров из более чем 1000 онлайн-магазинов со всего мира.

Из-за ограниченности числа партнеров маркетплейсов, найти при помощи последних лучшую цену на товар в интернете удается далеко не всегда. Самостоятельный же поиск требует значительных затрат. Поисковой же работ Ahoolee сам индексирует магазины, загружает каталоги и объединяет одинаковые товары в общую карточку. В ней пользователь может самостоятельно сравнить цены разных ритейлеров, а также увидеть, как конкретный магазин менял цену на данный товар во времени.

Более того, любой желающий может стать контрибьютором Ahoolee и добавить в систему магазин, загрузить каталог товаров, проверить качество предложений. За выполнение заданий контрибьюторы получают Ahoolee-токены, которыми можно оплачивать товары представленных на площадке онлайн магазинов.

Токены можно будет приобрести через внутреннюю биржу, встроенную в кошелек, обменяв Bitcoin, Ethereum, Waves, а также доллары, евро или рубли.

До конца года планируется увеличить количество товаров в системе до 1 млрд, а количество магазинов – до 50 тыс. Будет запущена контекстная реклама, а также начнется продажа платных премиум-аккаунтов с абонентской платой. Премиум-аккаунт выделяет магазин в поиске и гарантирует, что ритейлер не является мошенником. С 28 августа команда проекта проводит ICO.

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