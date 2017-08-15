Процессинговый центр «Золотая Корона» в числе первых на российском рынке подключился к протоколу MirAccept 2.0 Национальной системы платежных карт (НСПК).

Протокол MirAccept 2.0 является собственной разработкой НСПК и реализован на новейшей спецификации EMVCo. Его принципиальной особенностью является то, что в дополнение к традиционным способам аутентификации пользователей по кодам из SMS-сообщений и push-уведомлениям, MirAccept 2.0 позволит использовать внешнюю аутентификацию, основанную на биометрических данных, графическом ключе или мобильном банке эмитента.

В рамках реализации проекта подключения ПЦ «Золотая Корона» к платформе MirAccept разработано программное обеспечение, проведено его вендорское тестирование, а также межхостовое тестирование операций интернет-покупок с использованием карт «Мир».

Комплексное тестирование подтвердило полное соответствие технических параметров и настроек процессингового центра требованиям НСПК по поддержке протокола MirAccept 2.0 и готовность ПЦ «Золотая Корона» к организации интернет-эквайринга карт платежной системы «Мир».

Процессинговый центр «Золотая Корона» (входит в ГК ЦФТ) предлагает банкам широкий диапазон возможностей по выпуску карт платежных систем: «Мир», UnionPay, «Золотая Корона», локальных карточных продуктов, а также многофункциональный сервис «Управление сетями самообслуживания» по управлению эквайринговой сетью (банкоматы, платежные терминалы, POS-терминалы). Партнерами ПЦ «Золотая Корона» по всем направлениям деятельности в настоящее время являются более 120 банков.

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