Сбербанк и Яндекс подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Объединив инфраструктуру и технологии, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.

По условиям соглашения Сбербанк вкладывает в Яндекс.Маркет 30 млрд рублей. На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 млрд рублей. Стороны будут иметь равные доли в компании. До 10% процентов акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников Яндекс.Маркета.

«У наших пользователей появится много новых возможностей: развитая финансовая и платежная инфраструктура Сбербанка позволит Яндекс.Маркету, например, сделать оплату товара еще проще и безопаснее и предложить новые сервисы — такие как покупка в кредит. Кроме того, инвестиции Сбербанка укрепят позиции Яндекс.Маркета на рынке и принесут пользу партнерам. В частности, они обеспечат дополнительными ресурсами новые направления: логистику, программу «Заказ на Маркете», работу с зарубежными магазинами», — отметил гендиректор Яндекс.Маркета Максим Гришаков.

По словам президента Сбербанка Германа Грефа, партнерство откроет новые возможности для российских компаний, игроков рынка электронной коммерции, малого и среднего бизнеса, а также создаст как условия для роста экспорта российских товаров за рубеж, так и новые возможности для зарубежных участников рынка.

По итогам 2016 года оборот Яндекс.Маркета составил около 100 млрд рублей. Ежемесячно площадку посещают более 20 млн человек. Около 20 тыс. российских и зарубежных интернет-магазинов предлагают покупателям на Яндекс.Маркете свои товары: всего более 150 млн товарных предложений.

На данный момент стороны подписали необязывающие документы по созданию совместного предприятия. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2017 года.

(Всего прочитано 5 раз, из них 5 посещений сегодня)