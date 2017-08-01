Оператор фискальных данных OFD.RU и платежный сервис Uniteller объявили о запуске комплексного решения по онлайн-фискализации для e-commerce, соответствующего требованиям закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…».

Теперь любой интернет-магазин может взять у Uniteller в аренду онлайн-кассы c уже установленными фискальными накопителями и подключением к OFD.RU на 13 месяцев. Таким образом данные о продажах будут передаваться в ФНС в режиме реального времени, как того требует закон. В аренду можно взять как одну кассу, так и использовать целую ферму, подчеркивается в пресс-релизе Uniteller.

Клиентам предлагаются все необходимые компоненты для работы онлайн-касс под ключ: фискализации, интернет-эквайринга, кассового ЦОДа, аренды онлайн-касс уже зарегистрированных в OFD.RU, и обслуживании в режиме «одного окна» на стороне Uniteller. Решение также включает в себя автоматическое формирование чеков прихода и возврата в момент проведения расчета платежными картами в интернете, отправку электронных чеков покупателям, полный отчет по операциям в личном кабинете на OFD.RU.

«По нашим оценкам рынка электронной коммерции, на текущий момент на онлайн-кассы перешли только порядка 28% интернет-магазинов. При этом это активно растущий сегмент торговли. Совместно с Uniteller мы предлагаем удобное решение для e-commerce любого масштаба и помогаем бизнесу быстро перейти на новую технологию, выполнив все требования закона», – отметил директор OFD.RU Николай Жмуренко.

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