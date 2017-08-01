Министерство финансов РФ опубликовало законопроект об интернет-торговле алкоголем. Документ предполагает с 1 января 2018 г. разрешить онлайн-продажу вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Уже с 1 января 2019 г. предлагается разрешить продажу всей остальной алкогольной продукции в сети, сообщают «Ведомости».

Кроме этого, согласно тексту законопроекта, площадки для онлайн-торговли алкоголем можно будет создавать только в специальной доменной зоне .egais.ru. Лицензии на торговлю в сети и присвоение доменных имен магазинам будет выдавать Росалкогольрегулирование.

Лицензию на розничную продажу через интернет пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи получат любые компании и ИП. Право на онлайн-продажу более крепких видов алкогольной продукции смогут получить лишь действующие обладатели лицензией на производство или оптовую продажу алкоголя.

Как именно будет реализована продажа технически, в проекте не указано. В любом случае продажа будет интегрирована в ЕГАИС, возраст покупателя будет проверяться по банковской карте, а продажа вне разрешенного временного интервала будет исключена, поясняет топ-менеджер компании–дистрибутора алкогольной продукции, участвовавшей в обсуждении проекта.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович уверен, что онлайн-торговля алкоголем необходима, особенно для популяризации российских вин. Проблема в том, как это будет реализовано в подзаконных актах и даст ли доступ небольшим российским производителям к потребителям в отдаленных районах страны, обеспокоен он.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), доля продуктов питания на рынке интернет-торговли в РФ сегодня составляет менее 2%. Продажи алкоголя через интернет могут подтолкнуть рост данного сектора, а через 4–5 лет на онлайн-торговлю может приходиться 2–3% легальных розничных продаж алкоголя, считает партнер Data Insight Федор Вирин.

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