Rakuten Viber объявила о приобретении стартапа Chatter Commerce, разработчика виртуальной витрины для мобильного онлайн-шопинга ShopChat. Сделка стала результатом успешного внедрения нового функционала Instant Shopping, который был запущен в Viber в марте 2017 года на территории США. С тех пор данной услугой успели воспользоваться 30% американских пользователей Viber.

Напомним, японский e-commerce гигант Rakuten (материнская компания Viber — Прим.Ред.) уже инвестировала в Chatter Commerce в рамках первого раунда финансирования стартапа.

При этом Viber движется к новому виду мобильной электронной коммерции, предоставляя пользователям возможность совершать покупки непосредственно в чатах и делиться друг с другом впечатлениями и приобретенных товарах. Теперь пользователи Viber могут вместе искать и обсуждать понравившиеся товары, а также общаться с любимыми брендами напрямую в рамках их паблик аккаунтов.

Команда из семи разработчиков Chatter Commerce, базирующаяся в Силиконовой долине в Сан-Франциско, станет частью коллектива Rakuten Viber.

«Мы основали Chatter Commerce потому, что у людей должна быть возможность совершать в чатах намного больше действий, чем сейчас. Инновационное видение Rakuten Viber не заканчивается оптимизацией функций, как это происходит в большинстве мессенджеров сегодня. Их цель – значительно расширить роль мессенджеров в повседневной жизни людей», — отметил CEO и сооснователь Chatter Commerce Зефрин Ласкер, который возглавит направление электронной коммерции в Rakuten Viber.

По материалам: CNews

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