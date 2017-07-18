С 10 августа 2017 года китайская торговая площадка AliExpress вводит новые правила, по которым всех продавцов обяжут предоставлять покупателям трек-номера для отслеживания почтовых отправлений.

До сих пор многие продавцы на AliExpress отправляли покупателям из разных стран почтовые отправления без трек-номеров. Продавцы не несли расходов перед транспортными компаниями, а покупатели таким образом имели возможность покупать товары с бесплатной доставкой.

Однако уже скоро для клиентов AliExpress все изменится. Бесплатная доставка канет в лету: за идентификационных номер, позволяющий следить за перемещениями посылки, придется платить деньги. Очевидно, что продавцы площадки этого делать не будут и переложат бремя оплаты на покупателей.

Как утверждают в AliExpress, решение о запрете бесплатной доставки во многие страны мира было принято из благих побуждений. Когда посылки отправлялись без трек-номеров, продавцы часто теряли деньги. Убытки были неизбежны, если посылка терялась или не была доставлена через 60 дней, а недобросовестные покупатели открывали споры из-за посылок, которые они якобы не получили. Продавцы были вынуждены возвращать деньги, поскольку без трек-номера ничего доказать было нельзя.

Также в администрации AliExpress отметили, что посылки, которые невозможно отследить, теряются гораздо чаще тех, которые можно как-то идентифицировать. Данный факт стал дополнительным весомым аргументом в пользу введения новых правил.

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