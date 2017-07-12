Процессинговая компания Uniteller представила своим клиентам сервис «Облачная касса». Новое решение для мерчантов разработано в соответствии с требованиями новой редакции Федерального закона №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».

Напомним, что с 1 июля 2017 все торговые организации (за некоторым исключением) обязаны перейти на онлайн-кассы. Требования касаются также интернет-магазинов, в том числе и тех, которые просто продают подписку или принимают оплату безналичными способами. В момент получения оплаты они так же, как и обычные магазины, должны формировать чеки и отправлять их покупателю в режиме онлайн. Параллельно данные всех чеков уходят в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Сервис «Облачная касса» от Uniteller представляет собой комплексное решение вопроса фискализации платежей при продаже через интернет по банковским картам. Он включает в себя зарегистрированную в ФНС онлайн-кассу, фискальный накопитель, подключение к оператору фискальных данных, автоматическое формирование чеков прихода и возврата в момент проведения расчета, отправку электронных чеков покупателям, механизм защиты от штрафов, а также оперативную поддержку всех законодательных изменений.

«Любое технологическое нововведение, особенно подкрепленное законодательными инициативами, требует максимально профессионального подхода от компании-разработчика, — комментирует гендиректор Uniteller Алексей Богаткин. — По этой причине мы не афишировали наше новое решение, а выбрали «политику молчания», направив все свои технические и кадровые ресурсы на то, чтобы до 1 июля, в первую очередь, перевести на новый режим работы своих клиентов и защитить их от штрафных санкций со стороны ФНС».

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