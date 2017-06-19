Клиенты сервиса интернет-эквайринга PayOnline получили дополнительную возможность принимать платежи в более, чем 120 валютах по всему миру. Подобное стало возможным благодаря сотрудничеству PayOnline с процессинговым центром Payvision.

Как отмечается в пресс-релизе PayOnline, теперь процессинговый центр может маршрутизировать платежи в Европе, а также управлять 3-D Secure, что позволяет достигать высокой конверсии в успешные платежи. Один из примеров – компания Intui Travel, cайт для поиска и бронирования трансферов online. Совместная работа с Payvision позволила PayOnline достигнуть 89% уровня платежной конверсии для Intui Travel.

«Intui Travel осуществляет международный бизнес. Мы работаем с клиентами и поставщиками из 190 стран мира. Нам требовались платежные решения, предлагающие оптимальные удобства для плательщика и защищающие компанию от фрода. В PayOnline смогли нам предложить оптимальные сочетания этих факторов и рентабельную стоимость. Мы удовлетворены конструктивным подходом сотрудников PayOnline к задачам, возникшим в процессе совместной работы. Мы продолжаем сотрудничество и согласовали цели развития, которые способны стимулировать рост бизнеса и PayOnline, и Intui Travel», — комментирует гендиректор Intui Travel Илья Балахничев.

Помимо более, чем 120 валют приема, мерчантам PayOnline стал доступен вывод денежных средств в американских, канадских, австралийских, новозеландских долларах, швейцарских франках, шведских кронах, датских кронах, евро, британских фунтах, японских йенах, норвежских кронах, польских злотых, а также в южноафриканских рандах. Конвертация происходит по курсу Visa/Mastercard.

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