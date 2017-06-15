Международный платежный сервис PayU в партнерстве с компанией РЕВО Технологии предоставил своим клиентам новый способ оплаты товаров на сайте — оплата частями.

Теперь сделать покупку в интернет-магазине можно не откладывая на потом, а оплату заказа после его доставки произвести равными ежемесячными платежами. Продавец при этом получает деньги сразу, как в случае с обычной карточной транзакцией. Сервис построен на передовых технологиях, особенностями которых являются моментальное оформление услуги, безбумажный процесс и безопасность.

«Услуга оплаты частями в интернете уже представлена во многих странах и очень популярна среди активных пользователей, какими являются онлайн-покупатели. Мы стремимся достичь этого тренда и в России», — отметила гендиректор PayU Россия Полина Добриян.

Главная задача партнерского сотрудничества РЕВО Технологии и PayU в России — предоставить рынку востребованный и актуальный продукт, не создавая при этом дополнительную нагрузку на интернет-магазин в виде интеграции, согласования договоров и перестроении бухгалтерского процесса. Для интернет-магазина услуга оплаты частями способствует увеличению таких показателей, как трафик, конверсия, размер среднего чека и доля повторных покупок. При этом снижается процент возвратов, а расходы на расчеты с наличными вовсе сводятся на нет.

«PayU — важный для нас партнер в сфере онлайн. У компании богатейший международный опыт в онлайн платежах. Наше партнерство открывает доступ к услуге оплаты частями для большего количества российских онлайн магазинов. Подключаясь к платежному агрегатору PayU, онлайн магазин может автоматически добавить нашу услугу без дополнительных работ по интеграции», — комментирует председатель совета директоров РЕВО Технологии Ирина Швакман.

Перед покупкой пользователь получает доступный лимит с помощью специального виджета на сайте интернет-магазина или отправив запрос на сайте РЕВО. В отличие от заявок на кредитную карту, получить и воспользоваться лимитом РЕВО можно сразу. Для одобрения лимита потребуются номер паспорта и номер мобильного телефона физического лица. После этого покупатель подтверждает покупки с услугой через SMS, не уходя с сайта. Рассчитаться за покупку клиент может в личном кабинете на сайте РЕВО с помощью банковской карты, а также через магазины и отделения банков.

Первым услугу оплаты по частям подключил интернет-магазин BabySecret.ru. За первый месяц с помощью онлайн-рассрочки в этом магазине было совершено более ста покупок со средним чеком 10 520 рублей.

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