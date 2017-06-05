Китай остается крупнейшим глобальным рынком электронной торговли в стоимостном выражении. На долю Поднебесной сегодня приходится более 40% всех операций через различные платформы e-commerce.

Так, по данным министерства торговли Китая, в 2016 году объем транзакций в сфере электронной коммерции КНР достиг 26,1 трлн. юаней ($3,8 трлн), что на 19,8% больше по сравнению с показателем 2015 года.

Дополнительный импульс рынку придает постоянный прирост числа интернет-пользователей в стране. Сейчас во Всемирной паутине насчитывается порядка 731 млн китайцев (53,2% населения страны). Из них 63,8% делают покупки в интернете. 441 млн. жителей Поднебесной используют для осуществления заказов мобильные телефоны. Годовое увеличение аудитории таких пользователей составляет около 30%.

Рост рынка электронной коммерции КНР обусловлен и быстрым расширением таких крупных онлайн-площадок, как Taobao, Tmall и JD.com. Одежда, электронные приборы, мобильные телефоны, цифровые товары, продукты питания и напитки являются самыми продаваемыми в интернете категориями товаров.

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