Национальная система платежных карт (НСПК) завершила формирование платформы безопасной электронной коммерции MirAccept 2.0. Последняя построена на базе стандартов международной организации EMVCo и уже не зависит от международной платежной системы Visa. Ожидается, что первые подключения банков в промышленном режиме начнутся в августе, сообщил глава НСПК Владимир Комлев.

При использовании технологии 3D Secure держатель карты подтверждает каждую операцию по своей карте специальным одноразовым паролем, который приходит в виде SMS на мобильный телефон. В настоящее время в системе НСПК для карт платежной системы «Мир» используется полностью своя система MirAccept. Однако данная система пока опирается на стандарты 3D Secure 1.0, правообладателем которой является Visa.

«Мы завершили формирование своей платформы и она построена. Это одно из наших конкурентных преимуществ. Действительно, платформа MirAccept 2.0, построенная на стандартах EMVСо, уже независима от патентов и прав какой-то конкретной системы», — сказал Комлев в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Первые подключения банков к сервису MirAccept по новому протоколу начнутся в августе 2017 года, планируют в НСПК. По словам Комлева, услуги НСПК по подключению и сертификации банков по этому протоколу будут бесплатны в течение года с момента старта платформы – до 31 июля 2018 года.

Вместе с тем, полномасштабный запуск новогл протокола защиты также потребует развития своих систем на стороне банков. «Самое главное, что мы обеспечили бесшовное взаимодействие между банками, независимо от использования ими протокола 1.0 или 2.0», — пояснил глава НСПК.

В новой версии протокола держатель карты сможет безопасно оплачивать товары и услуги не только через веб-браузер, но и непосредственно в приложении интернет-магазина в своем смартфоне или планшете. В свою очередь банк может использовать несколько режимов аутентификации клиента: с помощью одноразового пароля в SMS, либо принять решение о подтверждении операции по карте на основе анализа расширенного набора данных. Например, на основе параметров транзакции и устройства пользователя, а также оценки рисков.

Источник РИА Новости

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