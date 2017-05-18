В начале июня Яндекс.Касса проведет конференцию, посвященную 54-ФЗ. В рамках мероприятия сервис представит собственное решение, которое поможет бизнесу исполнять требования нового закона — передавать чеки покупателям и в налоговую через интернет. Кроме того, на конференции экспертизой и опытом поделятся представители Яндекс.ОФД, Яндекс.Маркета, Nespresso и «Атол Онлайн».

Напомним, что с 1 июля 2017 года интернет-магазины должны будут исполнять требования 54-ФЗ с 1 июля 2017 года. Информации по теме очень много, в том числе противоречивой. «Последние несколько месяцев ничто так не волнует рынок электронной торговли, как онлайн-кассы и 54-ФЗ. Это серьезный шаг государства в регулировании электронной торговли. Он сопровождается дополнительными расходами и большими изменениями в работе интернет-магазинов, — комментирует руководитель проекта подготовки к 54-ФЗ в Яндекс.Кассе Александр Куроптев. — При этом в законе есть нюансы, в которых бизнесу довольно сложно разобраться в одиночку — по многим вопросам ФНС давала разъяснения уже после вступления закона в силу. На конференции мы разберем все тонкости работы в новых условиях и расскажем, как Яндекс.Касса будет помогать интернет-магазинам выполнять требования закона».

Участие в конференции бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Мероприятие пройдет 1 июня в московском офисе Яндекса (ул. Льва Толстого, 16), зал «Экстрополис». Количество мест ограничено, но будет организована онлайн-трансляция. Подтверждение регистрации и ссылка на трансляцию придут по почте.

Программа:

09:30 Регистрация

10:45 Российский е-коммерс как он есть (Анна Кузьмина, Яндекс.Касса)

11:10 Ваш чек, пожалуйста: интернет-магазин по новым правилам (Юлия Носова, Атол Онлайн)

11:35 54-ФЗ: всё у нас подключится (Александр Куроптев, Яндекс.Касса)

12:00 Кофе-брейк

12:30 Связанные одной кассой: интернет-магазин, пункт выдачи, курьер (Максим Митусов, МодульКасса)

12:55 Зачем нужен оператор фискальных данных (Леонид Шныр, Яндекс)

13:20 Яндекс.Маркет: что нового (Анастасия Климашова, Яндекс.Маркет)

13:45 ФЗ-54 для FMCG E-Commerce (Максим Белайчук, Nespresso).

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