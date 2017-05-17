С 17 мая пользователи сервиса бесплатных объявлений «Юла» получили возможность оплачивать товары банковской картой. Технологическую поддержку обеспечил банк ВТБ24.

С сегодняшнего дня в карточке лота будет отображаться кнопка «Купить». Нажав на нее, покупатель сможет оплатить товар банковской картой, тем самым подтвердив его покупку.

На период проведения сделки сумма оплаты будет заблокирована: таким образом, покупатель сможет убедиться, что товар соответствует описанию. После того, как товар будет получен и проверен, деньги поступят продавцу. В случае, если товар не соответствует описанию в объявлении, продавец может предложить скидку. Если спор между покупателем и продавцом не решится путем переговоров, найти выход из ситуации поможет арбитражная комиссия.

Технологическая сторона сервиса реализована внутренним процессингом платежей Mail.Ru Group совместно с банком ВТБ24.

«На сегодняшний день опция защищенной онлайн-оплаты является уникальной для российского рынка. Благодаря новому функционалу покупка товаров по объявлению станет такой же удобной и надежной, как заказ в интернет-магазине», — отметил директор департамента эквайринга ВТБ24 Алексей Киричек.

Помимо оплаты банковской картой с 17 мая пользователям «Юлы» стала доступна услуга доставки товара. Пока продавцам доступна возможность передачи товара в службу доставки в пунктах Boxberry. Покупатель сможет выбрать как курьерскую доставку непосредственно в руки (на дом или в офис), так и выдачу в пункте самовывоза.

«Юла» стала первой платформой на российском рынке, интегрировавшей доставку товаров от одного физического лица другому напрямую в процесс купли/продажи. Кроме того, на сайте появился сервис защищенных сделок, который создан по модели, доказавшей свою востребованность в мировой практике», — прокомментировал руководитель проекта «Юла» Егор Абрамец.

В настоящее время оценить новый функционал могут пользователи Android и iOS из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Воронежа. После успешного тестирования сервис доставки и защищенные сделки станут доступны по всей России, в том числе пользователям сайта youla.ru.

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