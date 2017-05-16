Платежный сервис PayU предоставил своим клиентам возможность подключить электронный кошелек Masterpass от Mastercard. Об этом говорится в пресс-релизе PayU.

Masterpass представляет собой глобальную платформу Mastercard для быстрой, удобной и безопасной оплаты в интернет-магазинах банковскими картами международных платежных систем. Пользователю нет необходимости каждый раз вводить данные платежной карты перед покупкой онлайн. Для оплаты достаточно нажать кнопку «Купить с Masterpass» на сайте или в мобильном приложении интернет-магазина. После авторизации по номеру мобильного телефона покупатель может выбрать карту для оплаты. На платформе удобно сохранять адрес доставки, чтобы не указывать его каждый раз при оформлении покупки.

«Чем меньше данных приходится вводить пользователям, тем выше шансы интернет-магазина перевести их в число покупателей. Благодаря платформе Masterpass процесс оплаты стал более быстрым и удобным, что позволяет потребителям сосредоточиться на покупке. Помимо этого, для интернет-магазинов открываются новые возможности роста продаж, за счет покупателей из других стран, потому что Masterpass — международная платформа и работает во многих странах мира», – комментирует директор по маркетингу PayU Ольга Яшенина.

Чтобы подключить Masterpass, интернет-магазинам достаточно уже принимать к оплате банковские карты через PayU. Необходимо лишь добавить параметр Masterpass в уже существующий API и разместить кнопку оплаты на сайте магазина. Masterpass позволяет использовать существующие решения от эквайеров, поэтому заключать новые договоры не потребуется.

Платформа Masterpass, запущенная в феврале 2013 года, на данный момент представлена в 33 странах. В России продукт запущен в 2014 году и доступен в более 7 тыс. торговых точек.

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