Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) исключил из проекта стратегии развития электронной торговли в России блок о регулировании деятельности товарных агрегаторов. Об сообщает RNS со ссылкой на несколько источников, знакомых с дискуссией на совещании по доработке «Стратегии развития электронной торговли в РФ на 2017–2018 годы и на период до 2025 года».

«Обновленная версия стратегии не носит запретительный характер. Ряд спорных моментов, включая блок о деятельности товарных агрегаторов, были исключены», — рассказал один из источников.

По словам другого источника, это решение Минпромторга связано с тем, что в настоящее время на площадке Госдумы параллельно уже идет работа над законопроектом, который будет регулировать деятельность товарных онлайн-агрегаторов в России.

Один из источников утверждает, что поправка действительно предлагалась в ходе совещания, «но большинство участников поддержали необходимость оставить в стратегии блок об агрегаторах и продолжить обсуждения».

В пресс-службе Минпромторга от комментариев по ситуации отказались.

Напомним, информация о том, что Минпромторг работает над стратегией развития интернет-торговли в РФ, стало известно в августе 2016 года. В состав специальной проектной группы вошли представители федеральных органов исполнительной власти, эксперты НАДТ, АКИТ, представители рынка электронной коммерции, логистических и платежных операторов.

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