Китайский интернет-ритейлер AliExpress запускает для россиян услугу доставки товаров за один день, находящихся на складах в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Первоначально новый формат доставки будет распространяться в разделе «Молл» на товары таких брендов, как Apple, Samsung, ASUS и Philips от российских поставщиков.

Стандарт доставки «next day» («на следующий день» — Прим.Ред.) доступен для 20 крупнейших населенных пунктов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 городов товары будут доставляться в течение 1-3 дней. География регионов с ускоренной доставкой и ассортимент, на который распространяется новый стандарт обслуживания, будет постоянно расширяться. В перспективе планируется и расширение ассортимента продукции с ускоренной доставкой.

Добавим также, что с 24 апреля AliExpress начал предоставлять жителям России возможность покупать товары в рассрочку или в кредит. Россия стала первым рынком, где компания предоставляет такую опцию.

Возможность покупок в кредит будет изначально распространяться на товары российских продавцов в разделе «Молл», а в течение двух- трех месяцев будет расширена на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3 тыс. руб. В рассрочку же можно будет взять смартфоны, ноутбуки и аксессуары. Так, например, на первом этапе покупатели смогут приобрести в рассрочку смартфоны Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, а также ноутбуки Asus и аксессуары Beats.

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