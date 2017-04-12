Провайдер электронных платежей Assist сообщил об успешном завершении технической интеграции с крупнейшим коммерческим банком Казахстана – Казкоммерцбанком.

Теперь компаниям, желающим принимать онлайн-платежи на территории Республики Казахстан, доступна вся линейка сервисов и платежных решений Assist, предоставляемых предприятиям электронной коммерции. Также реализована поддержка национальной валюты – тенге.

В рамках сотрудничества с Казкоммерцбанком уже подключена крупнейшая международная сеть кофеен Starbucks, с которой Assist также работает на территории России. С помощью Assist осуществляются все операции зачисления средств с банковских карт на карты Starbucks.

«Начало совместной работы с группой компаний Assist мы расцениваем как подтверждение нашего технологического лидерства в транзакционном сегменте казахстанского рынка, – отметил управляющий директор Казкоммерцбанка Нурлан Жагипаров. – Благодаря этому сотрудничеству у крупных международных компаний, которым интересен казахстанский рынок, открываются широкие возможности по приему безналичных платежей в иностранной и национальной валютах».

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