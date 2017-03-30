Специалисты процессингового центра IntellectMoney завершили разработку новой версии платежной страницы (мерчанта) и запустили его в боевой режим. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «ИнтеллектМани».

Все способы оплаты отныне разделены на категории: все, популярные, онлайн, без комиссии и мгновенные. Каждый способ оплаты оснащен подсказкой, которая высвечивается при наведении курсором. Кроме этого, если возникли проблемы, на странице мерчанта можно заказать обратный звонок от специалиста компании. Версию мерчанта можно поменять самостоятельно, в личном кабинете.

Согласно статистике IntellectMoney, собранной за период с января по март 2017 года, повышение конверсии платежей на новом мерчанте оказалось выше на 12% по сравнению с версией Мерчанта 1.0.

«Для разработчиков также есть новые возможности использования мерчанта. API сильно поменялся. Поставщики могут сами создавать часть мерчанта или полностью мерчант, ориентируя его под свои потребности. Были добавлены API методы для всех способов оплаты», — прокомментировал обновление технический директор IntellectMoney Юрий Семячкин.

Вместе с тем, обновленная платежная страница полностью соответствует требованиям безопасности стандарта PCI DSS и в 1,5 раза быстрее проводит оплаты.

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