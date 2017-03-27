Международный платежный шлюз Fondy Global объявил о выходе на новый рынок, реализовав франшизу партнерской организации в Республике Казахстан.

Как отмечается в пресс-релизе компании, казахстанский рынок e-commerce наиболее перспективный из всех возможных на пространстве СНГ. Так, средний чек в 2016 году в сравнении с 2015 годом вырос на 31%, тогда как в России и Украине рост составил всего 6%, а в Белоруссии он уменьшился на 5%. Объем самого рынка e-commerce за этот же промежуток времени вырос на 70% в сравнении с 22% российского рынка.

Основанием для развития нового направления в бизнесе Fondy Global послужили запросы от существующих лояльных клиентов, желающих принимать платежи в других юрисдикциях, а также поступающие предложения об открытии представительства компании в других странах.

«В рамках данной модели ведения бизнеса, на партнера возлагаются обязанности по: регистрации юридического лица и покупки доменного имени, проведению переговоров с банками для дальнейшего заключения договоров для организации процессинга, обеспечению организационной работы (привлечение клиентов, подписание договоров, открытие счетов), а также осуществлению маркетинговой поддержки предприятия, — комментирует CIO Fondy Global Максим Козенко. — В свою очередь наши специалисты предоставляют техническую платформу, проводят интеграцию с банками, настраивают финансовые процессы в back-офисе по расчетам с клиентами и занимаются поддержкой клиентов».

Справка:

Международный платежный шлюз Fondy – платежная платформа, обеспечивающая услуги интернет-эквайринга. Fondy предлагает облачное white-label решение для банков, IPSP и процессинговых центров. Компания поддерживает банковские карты Visa, Mastercard и Maestro и многие другие платежные инструменты (Qiwi, Yandex, Приват24, оплата наличными, PayPal, SEPA, Swift, интернет-банки Украины, России и Европы, оплата частями, оплата в кредит, прямое дебетирование (Direct Debit). Fondy работает как с физическими лицами, так и c юридическими лицами, ИП. С компанией сотрудничают более 1500 мерчантов из 190+ стран.

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