Онлайн-вебинар состоялся 16 марта, в 16.00 (МСК). Advapay не впервые проводит подобные бесплатные вебинары, обсуждая на них различные аспекты европейского лицензирования финансовых организаций.

На этот раз в мероприятии принял участие сервис интернет-эквайринга PayОnline, ведущий свою деятельность в том числе в странах Европы.

Сразу после онлайн-дискуссии мы поговорили с Андреем Борисенковым, директором по развитию Advapay, чтобы выяснить, что интересного прозвучало в дискуссии:

«Сегодня получился очень интересный вебинар. Доклад Анны Ивановой (директор по международному развитию Payonline) показал нюансы ценообразования на эквайринг в Европе, о которых меня часто спрашивают наши клиенты, получающие платежные лицензии в странах Евросоюза.

С появлением Литвы среди стран, развивающих свои финансовые институты, появилось много вопросов для обсуждения и по теме получения платежных лицензий E-money и Payment Institution.

Мы будем рады продолжить эту дискуссию на нашей конференции в Истра Holiday Hotel, которая состоится 5-6 июня 2016. Мы специально пригласили туда экспертов из Великобритании, Чехии, Литвы и других стран, которые в режиме дискуссий будут говорить о возможном Брексите, о директиве PSD2, о деталях лицензирования в разных странах и требованиях регуляторов к компаниям, подающим документы на лицензию.

Отдельная благодарность участникам вебинара за актуальные вопросы по моей презентации. Уже сейчас я получил большое количество дополнений по почте и обязательно на все их отвечу в ближайшее время.

Еще раз спасибо и будем рады видеть вас на конференции в Истре летом!»

Об организаторах:

Advapay/Canopus Innovative Technologies — Бизнес-интегратор, который совместно с партнерской сетью оказывает услуги по созданию платежного бизнеса «под ключ» — комплексные решения и консалтинговые услуги. Компания помогает в выборе оптимальной инфраструктуры, юрисдикции, вида лицензии, бизнес-модели, в лицензировании, а также в установлении отношений с банками, внешними платежными системами и провайдерами платежных услуг, включая эмитентов карт, системы денежных переводов и др.

Подробная информация: www.advapay.eu, www.canopus.ru, www.epaysuite.com.

Об участниках:

Процессинговый центр PayOnline с 2009 года разрабатывает и внедряет высокотехнологичные решения для организации приема онлайн платежей на сайтах, в мобильных приложениях, Smart TV и другой «умной» электронике. Специалисты PayOnline обладают глубокими знаниями в области внедрения платежных технологий, позволяющих увеличивать удобство использования и процент успешных сделок, имеют большой опыт интеграции и кастомизации платежных решений.

Платежные сервисы PayOnline используют более 3000 предприятий электронной коммерции в ключевых регионах деятельности компании: России, странах СНГ, Центральной Азии и Восточной Европы. Офисы компании расположены в России (Москва, Екатеринбург), Казахстане (Алматы), Чехии (Прага) и США (Майами).

Подробная информация – на сайте www.payonline.ru.

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