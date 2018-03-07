С 6 марта в рекламной платформе myTarget за размещение рекламы на всех проектах Mail.Ru Group и в партнерской сети можно расплачиваться криптовалютами Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH). Об этом говорится в пресс-релизе холдинга Mail.Ru Group.

Таким образом компания предложила новый способ расчетов для тех, кто уже ведет бизнес в криптовалютах. За рекламу на проектах Mail.Ru Group, включая ВКонтакте, Одноклассники и Mail.Ru, теперь можно заплатить в биткоинах и биткэше.

«Мы стремимся дать нашим клиентам максимум возможностей для развития бизнеса. Платформа myTarget станет стартовым полигоном для экосистемы, которая в дальнейшем будет развиваться, включая в себя другие продукты Mail.Ru Group, в том числе проекты игрового направления», – комментирует первый заместитель гендиректора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев. Добавим, что для расчетов в криптовалюте через свой международный бренд My.com Mail.Ru Group использует BitPay – ведущую мировую систему обработки платежей в биткоинах. С ней уже работает более 50 тысяч компаний, включая Microsoft, Virgin Galactic, PayPal, Zynga.

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