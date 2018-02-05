В России могут появиться высокотехнологичные системы оценки работы специалистов разных уровней. Получаемые ими баллы предлагается конвертировать в материальный доход. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Уже в ближайшее время у нас есть возможность увидеть создание систем национального или регионального масштаба, — некоторые элементы их уже работают — которые позволят в реальном масштабе времени оценивать работу, к примеру, журналистов, и конвертировать выставленные баллы в реальные материальные блага», — сказал Левин на сегодняшнем заседании Общественной молодежной палаты в Госдуме.

Депутат предположил, что со временем эта технология может также дойти до депутатов и чиновников.

Более того, Леонид Левин отметил, что «реализовать подобные подходы можно с учетом создания систем так называемого Интернета 2.0, Интернета второго поколения, основанных на распределенном реестре (блокчейне), которые позволяют документировать любые действия с очень высокой степенью доверия к таким записям».

«Таким образом, принимая законы преображающие экономику, депутаты постепенно идут и к тому, чтобы полностью изменить и свою повседневную деятельность, и даже общий имидж профессии», — резюмировал народный избранник.

По материалам INTERFAX.RU

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