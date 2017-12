2017 год показал, что акции ведущих платежных систем в целом опережали мировой фондовый рынок. При этом, по данным аналитиков Goldman Sachs, сегодня довольно трудно найти ценное предложение в секторе, ориентируясь на прибыль от вложений в следующем году.

Аналитики Goldman, во главе с Тянь Цзинь Хуаном «придерживаются своих предпочтений» в отношении компаний, в которых широко представлены цифровые технологии, а также есть деньги для поглощений и возможности для увеличения маржи.

Так, PayPal Holdings Inc. (PYPL), Square Inc (КВ), и Global Payments Inc. (GPN), подходят под эти признаки, по мнению аналитиков. С другой стороны они признают, что акции этих платежных систем уже достаточно высоко оценены и существует «небольшое пространство для ошибки» с точки зрения инвестирования в них.

Исходя из этого, лучшим выбором компании на 2018 год являются акции Mastercard Inc. (МА), которые, как считает Goldman, «по крайней мере, поддерживают рост прибыли на акцию», и FleetCor Technologies (FLT), которые недавно завершили «существенно накопляющее поглощение».

По материалам «Фридом Финанс»

(Всего прочитано 31 раз, из них 1 посещений сегодня)