Варианты законодательства по криптовалютам будут обсуждаться в России, начиная с февраля следующего года. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» рассказал председатель комитета Госдумы РФ по законодательству Анатолий Аксаков.

Аксаков принял участие в совещании в администрации президента по правовому статусу криптовалют и их регулированию.

По его словам, сейчас комитет собирает позиции экспертного сообщества, Центробанка и Минфина.

Напомним, что в конце ноября в адрес комитета Аксакова поступил законопроект о регулировании в РФ криптовалют, токенов и ICO. Авторами документа выступили АНО «Право роботов», «Воронков Венчурс» и Heads Consulting.

По данным аналитического сайта Coinsmarketcap, по состоянию на 12:30 (МСК) криптовалюта биткоин торгуется около отметки $17 000 при относительно стабильной динамике курса за последние 24 часа.

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