Тинькофф Банк и оператор связи Tele2 запустили кобрендовую кредитную карту «Другие правила». Держатели банковских карт будут получать за любые покупки бонусы, которыми затем можно компенсировать траты в категориях «Рестораны» и «Железнодорожные билеты».

После оформления заявки на карту «Другие правила» абоненты Tele2 получат бонус в размере 500 рублей на счет мобильного телефона.

За оплату покупок картой «Другие правила» клиенты Тинькофф Банка получают бонусные баллы в размере 1% от потраченной суммы. Компенсировать баллами можно покупки в таких категориях, как «Рестораны», «Кафе», «Фастфуд» и «Ж/д билеты» из расчета 1 балл равен 1 рублю РФ. Кредитный лимит по карте составляет до 300 000 рублей. Льготный период — до 55 дней. Оформить карту можно с 18 лет.

Также держатели карты получают такие преимущества как возможность пополнять карту без комиссии в более чем 300 тыс. точках пополнения партнеров банка и бесплатную доставку по удобному адресу в течение нескольких дней. Банк предоставляет полностью дистанционное обслуживание, без необходимости посещать офис.

«Следуя «Другим правилам» мы стараемся обеспечить нашим клиентам максимальную выгоду и удобство в использовании сервисов. Наша цель — предоставить им разнообразие карточных продуктов от разных банков в сочетании с интересными предложениями от Tele2. Мы рады, что нашим новым партнером стал Тинькофф Банк, вместе с которым мы расширили выбор условий по кредиту, обслуживанию карты и набор программ лояльности», — отметил заместитель генерального директора Tele2 Андрей Патока.

Для получения карты необходимо оформить заявку на сайте Tele2. После рассмотрения заявки сотрудники Тинькофф Банка договорятся о времени и месте получения карты.

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