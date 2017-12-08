ЦБ Китая пророчит смерть биткоину
Вслед за обрушившейся на биткоин массовой критикой со стороны инвестбанкиров, центральных банков и некоторых СМИ, слово взял Народный банк Китая. Он предрек криптовалютам бесславный конец, сообщают «Вести.Экономика».
Где-то в течение полугода именно Китай был доминирующим регионом для биткоина в мире. Но затем началось ускорение оттока капитала из страны, а правительство и центральный банк начали подавлять криптовалюты. Сначала запретили ICO, а затем закрыли все местные крипто-биржи. В итоге объем торгов криптовалютами в Поднебесной практически испарился.
Регулятор и сейчас уверен, что поступил правильно. Об этом свидетельствует недавнее заявление заместителя председателя Народного банка Китая Пана Гуншэна.
«Если бы мы не закрыли биткоин-биржи и не запретили бы ICO несколько месяцев назад, а на Китай по-прежнему приходилось бы более 80% мировой торговли криптовалютами и привлечения средств с помощью ICO, то происходящее сегодня наводило бы страх», — заявил Пан Гуншэн.
Гуншен напомнил высказывание знаменитого экономиста Джона Кейнса: «Рынок может оставаться иррациональным гораздо дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным».
Впрочем, хоронить биткоин можно сколько угодно долго. Стоимость первой криптовалюты продолжает стремительно расти, и сейчас биткоин стоит уже более $15000.
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