Western Union и «Почта Банк» предложили услугу международных денежных переводов непосредственно с клиентских счетов через мобильное приложение «Почта Банка». Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Все, что теперь необходимо клиентам «Почта Банка» для осуществления перевода – это зарегистрироваться в мобильном приложении банка и перевести средства со своего счета. Перевод будет выплачен наличными в пунктах обслуживания Western Union более чем в 200 странах и территориях мира.

«Благодаря подключению системы Western Union клиенты «Почта Банка» смогут воспользоваться переводами за рубеж в дополнение к существующему в дистанционных каналах обслуживания спектру платежей и переводов. Пока услуга доступна только в мобильном приложении, до конца 2017 года она появится в интернет-банке», – отметила вице-президент, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка» Анастасия Масленникова.

Чтобы отправить средства, клиент заполняет онлайн форму в приложении на базе iOS или Android, указывая получателя, страну назначения и сумму перевода в рублях или валюте выплаты. После ввода одноразового пароля отправитель увидит электронную квитанцию с контрольным номером денежного перевода (MTCN), который потребуется сообщить получателю, чтобы он мог забрать деньги.

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