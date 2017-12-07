Ночью 6 декабря цена биткоина на многих биржах перешла отметку в $14 000, продолжив уверенный рост и по состоянию на 11:50 (МСК) превысила $15 180. Об этом свидетельствуют данные сайта Coinmarketcap.

Напомним, что отметку в $10 000 биткоин перешагнул 28 ноября, а $13 000 – 6 декабря. Менее чем за сутки курс первой криптовалюты вырос более чем на $1700.

Происходящее с биткоином наблюдатели и эксперты рынка оценивают по-разному.

Так, бывший управляющий Fortress Investment Group Майк Новограц уверен, что к концу 2018 года она может достичь $40 000, а инвестор Марк Юско называет цифру $400 000 в долгосрочной перспективе. При этом финансовый аналитик Марк Хулберт, основываясь на исследовании пузырей, предрекает биткоину скорый крах.

По материалам anycoin.news

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