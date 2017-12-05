Федеральная резервная система (ФРС) США думает о создании собственной криптовалюты. Причина — растущая популярность биткойна и необходимость контроля за денежными массами. При этом в самом ведомстве признаются, что выпускать цифровые валюты пока преждевременно.

«Пока еще очень рано говорить о выпуске цифровых валют, но это то, о чем мы сейчас думаем», — цитирует The Wall Street Journal президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли.

Сейчас ФРС и центробанки разных стран уже создают электронные деньги, взаимодействуя с частными банками, которые выдают безналичные кредиты. По утверждению ФРС, биткойн — не конкурент доллару. Пока представители центробанка не ждут изменения ситуации, так как курс биткойна волатилен и не является повсеместно признанной формой платежа. Однако некоторые центробанки, например, в Швеции, уже работают над созданием собственных криптовалют.

Отвечающий в ФРС за банковское регулирование Рэндал Куэйрлс отметил, что перед созданием криптовалют нужно решить многие юридические и технологические вопросы. По его словам, криптовалюта центробанка может подвергаться кибератакам и или использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма. Также она может помешать банкам выдавать займы или воспрепятствовать попыткам частного сектора создавать более эффективные платежные системы.

Напомним, на прошлой неделе курс криптовалюты биткоин впервые в истории превысил пятизначное значение, преодолел уровень в $11 тыс. Обновлению максимумов способствует высокий интерес к активу со стороны не только частных, но и институциональных инвесторов.

Источник: КоммерсантЪ

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