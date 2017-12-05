Экономические власти Беларуси категорически против легализации криптовалют в стране, поскольку, по их мнению, это может привести к реализации серьезных рисков на финансовом рынке, сообщает БелаПАН.

Интересно отметить, что сейчас на рассмотрении в Администрации президента Беларуси находится проект декрета о цифровизации экономики. Одна из редакций этого документа предусматривала легализацию криптовалют.

«Относиться к криптовалютам нужно очень осторожно. Отследить их движение невозможно, надзирать за криптовалютами невозможно, только на этапе конвертации криптовалют в фиатные деньги можно на ситуацию воздействовать. Однако если окажется, что резиденты Беларуси участвовали в легализации преступных доходов, имидж страны из-за легализации криптовалют может серьезно пострадать на международной арене», — заявил БелаПАН источник в органах госуправления.

Он обратил внимание на тот факт, что согласно требованиям ФАТФ (межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) в стране должен быть единый регулятор, который от начала до конца устанавливает правила для финансовых операций, осуществляет надзор за ними, проводит проверки и применяет санкции в случае необходимости.

В связи с этим экономические власти относятся крайне настороженно к перспективе легализации криптовалют в Беларуси. «Пока заявления о том, что благодаря криптовалютам Беларусь превратится в красивое место и сможет на них много заработать, ничем не подкреплены. В то же время риски, связанные с легализацией криптовалют, вполне очевидны», — подчеркнул источник в госорганах.

Надо сказать, что легализацию криптовалют не поддерживает как Министерство финансов, так и Национальный банк Беларуси. В то же время ИТ-предприниматели призывают государство принять законодательство, которое позволит легализовать операции с криптовалютами.

(Всего прочитано 16 раз, из них 1 посещений сегодня)