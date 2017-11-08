Advapay проведет бизнес-ужин на тему криптовалют
22 ноября компания Advapay проведет мероприятие в формате закрытого бизнес-ужина на тему «Криптовалюты VS фиатные деньги».
Спикеры-эксперты будут говорить о регулировании криптовалют, их взаимодействии с традиционным финансовым рынком, о проблематике в данной сфере и уже существующих практических кейсах.
Основатель Advapay Максим Иванченко расскажет о построении структуры компаний, позволяющей работать с криптовалютами с минимальными рисками с точки зрения традиционного банкинга. Будут освещены вопросы лицензирования крипто-компаний и даны рекомендации по выбору оптимальной юрисдикции.
Известные крипто-энтузиасты примут участие в бизнес-ужине в качестве спикеров и осветят такие вопросы, как: регулирование криптовалют, построение бизнес-модели крипто-провайдера, подготовка и проведение ICO, разработка технологий на базе блокчейна и их внедрение в платежную экосистему.