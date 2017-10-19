Использование новых технологий, в том числе блокчейна, является хорошей возможностью для выхода российской экономики на новый уровень. Об этом на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

«Я на новые технологи, на блокчейн, смотрю как на то, что для нашей экономики это очень быстрая возможность конвертироваться в другой статус», — сказал Шувалов, отметив, что на данный момент Россия находится только в начале пути использования возможностей от освоения новых технологий.

«Это только начало, и те возможности, которые открываются сегодня, это не просто упрощение форм предоставления госуслуг, это взаимодействие всего общества на новой платформе», — отметил он.

Шувалов также подчеркнул, что «то, что было раньше нашим слабым местом, благодаря этим технологиям и «русской традиции», дает возможность очень быстро менять жизнь».

Говоря об ICO, вице-премьер назвал данную форму привлечения инвестиций потрясающей возможностью для предпринимателей.

В целом же Игорь Шувалов призвал не ставить преграды на пути использования новых технологий и быть смелее в их применении. «Если наше место среди передовых стран и мы в этой конкурентной гонке хотим преуспеть, и даже создавать лучшие стандарты для жизни, чем наши партнеры, то надо быть чуть посмелее», — отметил он.

«Сейчас страны принимают самое разное законодательство и по-разному относятся к криптовалютам, к блокчейну. Немедленная наша реакция — все поставить под регулирование, кое-что запретить, потому что это вредно. Мы еще сами не знаем, что это вредно, а уже стремимся быстрее запретить и закрыть», — подчеркнул Шувалов.

По материалам ТАСС

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