Автор: Тачат Игитян, VC.RU

В настоящее время ICO проекты привлекают возможностью без особых усилий получить «легкие деньги». Единственная сложность – выбрать перспективный ICO проект. К тому же всегда есть опасность нарваться на scam проекты и потерять вложенные деньги. Как минимизировать этот риск? Для тех, кто интересуется вопросом, на своем канале в Telegram я периодически на эту тему пишу или выкладываю трансляцию с разбором ICO проектов, которых я пересмотрел уже несколько десятков. Сегодня я расскажу о том, по каким критериям я оцениваю перспективность ICO проектов.

1. Сайт

Безвозвратно ушло то время, когда сайт можно было сделать на коленке, написав пару красивых слов, поставив счетчик времени и нарисовав кошелек. Если открыв сайт, вы не можете сразу вникнуть в смысл проекта, то смело закрывайте этот сайт. Скорей всего создатели проекта отнеслись к делу спустя рукава, решили сэкономить на услугах копирайтера, который бы написал тексты «для людей». Если создатели проекта не тратят ресурсы на создание приличного сайта, пусть даже на конструкторе Tilda, то это показатель халтуры.

2. Узнайте, на сколько языков переведен сайт

Основным рынками являются Китай, Южная Корея, Япония, Испания, США, Россия. Если сайт только на одном языке, это очень показательно. Создатели настоящих проектов весьма щепетильно относятся к их глобализации, поэтому всегда стараются говорить на родном языке потенциального инвестора.

3. Посмотрите на домен

Конечно, модно регистрировать домен в зоне IO, однако высока вероятность, что здесь ICO только ради ICO. С моей точки зрения, домен в более классических зонах ближе к реальному бизнесу.

4. Проанализируйте распределение денег

Изначально необходимо понимать, как планируется расходовать собранные деньги. Если данное распределение расписано в двух словах, и не ясно, сколько будут тратить на сам продукт, сколько на операционные расходы, сколько на маркетинг и т.д., то это явный scam — мошенничество. Я считаю нормальным, когда:

— до 10% забирают себе фаундеры, дабы покрыть первичные расходы;

— до 15% идет на разработку платформы;

— до 30% тратится на маркетинг проекта;

— примерно по 5% расходуется на юридическую составляющую и операционные расходы.

Кроме того, должен остаться некий неприкосновенный фонд, он является тем «капиталом», который обеспечит стоимость токена в будущем.

5. Социальные сети

Обязательно посмотрите, есть ли ссылки на соцсети, оцените активность людей в данной сети. Конечно, многое — это платные посты и упоминания, поэтому потратьте чуть- чуть времени, чтобы вникнуть в суть комментариев и понять их осмысленность. Обязательно зайдите на ветку в BitcoinTalk и ознакомьтесь с мнением людей, которые там пишут о проекте. Люди не будут просто так «гнобить» проект. Оцените причины как положительных, так и негативных отзывов. Посмотрите, как идет общение проекта с сообществом.

6. Оцените BOUNTY кампанию

Зайдите на ветку BOUNTY, посмотрите, сколько человек решили участвовать. Это показатель доверия сообщества. С одной стороны, все выглядит просто, люди сами за будущие токены выполняют работу. С другой стороны, по собственному опыту знаю, что это огромный труд — разработать и поддерживать нормальную BOUNTY кампанию, особенно когда работаешь со всем миром. Это по-настоящему работа 24/7, надо круглосуточно все проверять и отслеживать.

7. Посмотрите на команду

Оцените команду проекта, их опыт в бизнесе. Блокчейн блокчейном, но вы этим людям собираетесь доверить собственные деньги. Если у них нет успешного опыта в ведении своего бизнеса, то, вероятнее всего, они не смогут из проекта ICO вырастить реальный бизнес, приносящий деньги. Обязательно пройдитесь по профилям в соцсетях команды, я бы порекомендовал даже написать им личные сообщения, дабы убедиться, что это реальные люди и они готовы ответить на ваши вопросы. Оценивайте скорость реагирования, ведь все-таки ВЫ нужны им, так как вы потенциальный инвестор, а не ОНИ вам… Соберите больше информации об Advisory, которые согласились участвовать в проекте и консультировать. Пообщайтесь и с ними, чтобы получить их мнение по поводу проекта. 8. Количество денег Нужно четко понимать, сколько денег хочет собрать проект. Должен быть минимум и максимум. А еще лучше, если у каждого этапа будет описание, что именно будет сделано, если проект соберет Х денег.

9. Суть токена

Что дает токен, который вам предлагают купить. Если дивиденды, то есть вероятность в будущем попасть под регулирование ценных бумаг. Уже в США есть регулирование, и SEC считает токены в рамках ICO ценными бумагами, если они дают пассивный доход. Та же ситуация и в Китае. Если токен не предполагает особой ценности, легко заменяется тем же Etherium, то это звоночек бессмысленности проекта в целом.

10. Смарт-контракт

Если вас просят отправить деньги на кошелёк без смарт-контракта, то я считаю это также фактором риска. А получив смарт-контракт, желательно все-таки пробежаться по нему и разобраться в его сути. А также с помощью etherscan проверить количество денег, которое уже было отправлено в его пользу.

11. White paper

И самое важное. White paper. Почему я оставил напоследок этот главный документ? Потому что, если по первым 7 пунктам все плохо, то я даже не открываю White paper. Ничего нового я там не увижу. Документ должен быть написан понятным языком. Все аспекты проекта должны быть подробно описаны:

— задачи, которые решает проект;

— целесообразность использования блокчейн-технологии в проекте;

— описание рынков;

— Road Map проекта с четкими сроками и шагами по развитию проекта;

— схема работы проекта и возможных партнерских интеграций;

— описание бизнес-модели;

— варианты выхода инвестора из проекта.

Все 10 пунктов, о которых я рассказывал выше, должны быть описаны особенно четко и подробно.

Конечно, каждый проект индивидуален, кроме того оценивать потенциал бизнеса следует также исходя из специфики рынка, на котором он будет работать. Поэтому в одной статье невозможно описать все нюансы, на которые нужно обратить внимание.

Моими фаворитами по качеству проведения ICO являются проекты DMarket, KickICO, а также проект TokenStars, который сейчас в процессе сбора.

Напоследок хочу дать вам главный совет (и это не только мой совет). Не инвестируйте деньги, которые вы не готовы потерять. На сегодняшний день любые инвестиции криптовалютой и в криптовалюту — это высоко рискованные вложения, поскольку ее могут везде запретить.

(Всего прочитано 26 раз, из них 3 посещений сегодня)